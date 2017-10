«Fuera de Cobertura» viatja fins a l'interior de la central nuclear de Fukushima

El 2011, un demolidor tsunami va provocar una gran fuita a la central japonesa de Fukushima, en el ja considerat com el segon accident nuclear més gran de la història, només per darrere de Txernòbil. Sis anys després, l'atenció s'ha dissipat, però les desastroses conseqüències del desastre perduren. Alejandra Andrade ha aconseguit accedir fins a l'interior de la central per descobrir als espectadors el complex problema de la contaminació radioactiva. Els resultats de les seves investigacions es podran veure aquesta nit, a partir de les 22.45 h a Cuatro, a Fukushima: viaje al centro del desastre, segon lliurament de la temporada de Fuera de Cobertura.