TNT estrena avui la sèrie de ciència-ficció «Inteligencia colectiva»

Què passaria si tots els humans ens connectéssim per solucionar un crim? Un milió de ments pensen millor que una de sola. Aquesta és la idea que s'amaga rere Inteligencia colectiva, la nova sèrie que estrena aquesta nit el canal TNT i que està protagonitzada pels actors Natalia Tena ( Joc de trons) i Jeremy Piven ( Entourage). Aquest thriller tecnològic se centra en la història de Jeffrey Tanner, un visionari de Silicon Valley que ha creat «Sophe», una app revolucionària amb l'objectiu d'esbrinar qui va assassinar la seva filla. A través de les informacions aportades pels seus usuaris, Tanner vol recopilar les pistes necessàries per solucionar un crim que va trasbalsar la seva família.

No obstant això, poc després de posar en marxa l'aplicació sorgiran els primers dubtes sobre l'ètica d'aquesta, així com sobre quins són els seus límits. I és que Tanner s'acabarà convertint en un autèntic caçador de criminals. L'invent aviat despertarà l'interès dels cossos de la policia, que si bé en un principi el veuen amb bons ulls, després el consideraran com a amenaça a la seva reputació, atès que l'aplicació podria permetre resoldre casos que en el seu moment van ser arxivats per falta de proves. Completen l'elenc de la ficció Richard T. Jones, Blake Lee, Jake Matthews i Monica Potter.

La sèrie, que per ara compta només amb una primera temporada, és una producció de la CBS estrenada el passat 1 d'octubre als EUA.