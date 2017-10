TV3 acomiada Nuria Roca enviant-li un burofax

TV3 ha decidit trencar la seva vinculació contractual amb Nuria Roca, un dels grans fitxatges de la temporada per presentar A tota pantalla, programa que va ser retirat de la graella a finals del passat mes de setembre, tot just dues setmanes després de la seva estrena. La televisió pública va comunicar a Roca el seu acomiadament mitjançant un burofax.

Segons va explicar Nuria Roca, a través d'un comunicat publicat al seu perfil oficial de la xarxa Twitter, a finals de setembre la cadena va decidir «interrompre» el seu programa matinal «de manera temporal» a conseqüència de «la situació política, per allargar la durada d' Els Matins. Inicialment, estava previst que tornaria a la graella el pròxim dia 6 de novembre, segons constava encara ahir al web de TV3.

Roca va estar treballant fins aquest passat dimecres, per «reformatar» el magazín, per «expressa petició dels responsables de continguts de la cadena». No obstant això, «de manera sorprenent i sobtada» aquest passat dijous va rebre un burofax en el qual se li comunicava, «sense cap argument», el seu acomiadament.

La presentadora valenciana assegura que, després de demanar explicacions, tant el director general de TV3, Vicent Sanchis, com altres responsables de la direcció de la cadena, han mostrat la seva sorpresa i «el seu total desacord» amb la mesura adoptada per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.



Contingut «despolititzat»

A tota pantalla era una de les grans apostes de la «renovació» promesa per Sanchis aquesta temporada, amb l'objectiu de recuperar l'audiència perduda i «despolititzar» els continguts. Estrenat el 12 de setembre, A tota pantalla agafava el relleu d' Els Matins, a partir de les 12 del migdia, per oferir uns continguts frescos i dinàmics, basats en l'entreteniment i que defugien la informació i la política.