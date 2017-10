L'actor Nathan Fillion («Bones») protagonitzarà la nova sèrie de la cadena ABC

L'actor Nathan Fillion, conegut per formar parella protagonista amb Stana Katic a la sèrie Bones, tornarà molt aviat a la petita pantalla de la mà de la cadena ABC. L'intèrpret canadenc protagonitzarà una nova sèrie policial titulada The Rookie, una ficció, amb tocs de comèdia i drama, creada per Alexi Hawley, qui va ser show-runner de Castle. Segons informa Formula TV, la cadena nord-americana ha encarregat directament la primera temporada de la sèrie, tot i que el nombre d'episodis que la conformaran encara està per determinar.