El negoci dels satèl·lits de baix cost i la privacitat, aquesta nit al «30 minuts»

El programa 30 minuts descobreix aquesta nit el negoci dels satèl·lits de baix cost que poden amenaçar la nostra privacitat, amb l'estrena del reportatge Vigilants espacials, una producció de la cadena australiana ABC. El treball es fixa en Planet, una petita empresa nord-americana que fabrica i envia a l'espai nanosatèl·lits, de la mida d'una capsa de sabates, i que en molt pocs anys s'ha convertit en l'operador comercial més gran del món. Creada el 2010 per extreballadors de la NASA, van començar enviant telèfons mòbils a l'espai, i en aquests moments ja tenen 156 satèl·lits donant voltes a la Terra.

Els nanosatèl·lits que Planet té en òrbita envien diàriament fotografies de la Terra que permeten detectar la desforestació, el comerç marítim o la pesca no autoritzada, així com altres activitats il·legals, però també canvis en l'orografia. L'empresa només pot vendre les informacions que recullen els seus satèl·lits als clients que el govern nord-americà autoritza. Però qui poden ser, aquests clients? Aquí és on comença el debat sobre la privacitat.