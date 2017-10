Netflix confirma una segona temporada de «Star Trek: Discovery»

La plataforma audiovisual Netflix ha anunciat que la seva sèrie original Star Trek: Discovery comptarà amb una segona temporada que estarà disponible al llarg de la segona meitat del 2018. Actualment la plataforma ja té a disposició dels seus abonats la primera temporada de la producció que reprèn la història de la famosa saga intergalàctica, amb un total de 15 episodis dividits en dos lliuraments. D'aquest primer lliurament ja estan disponibles sis episodis i l'últim arribarà el proper dilluns 13 de novembre, mentre que la segona –6 capítolsmés– es veuran al gener de 2018.

Amb una nova nau i nous personatges, Star Trek: Discovery manté el mateix esperit original de la saga, segons Netflix. La sèrie segueix els viatges de la Flota Estel·lar en les seves missions per descobrir nous mons i organismes vius, així com la història d'un oficial d'aquesta flota, que haurà d'aprendre que per entendre els alienígenes primer s'ha de conèixer a si mateix.

El repartiment de la producció de ciència-ficció inclou Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Jason Isaacs, Anthony Rapp, Michelle Yeoh, Shazad Latif, Mary Wiseman, Mary Chieffo i James Frain, entre d'altres.