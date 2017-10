El Festival Zoom d'Igualada reconeixerà Àngel Casas i el concurs «Saber y ganar»

El periodista Àngel Casas rebrà aquest any el Premi d'Honor del Zoom, Festival Internacional de Ficció Televisiva i Formats, que se celebrarà entre el 21 i el 26 de novembre a Igualada (Anoia) i Barcelona, mentre que el programa Saber y ganar serà distingit amb el guardó Tu ets la tele.

El Zoom, nascut a la ciutat d'Igualada el 2003 com a aparador de les pel·lícules realitzades per a la televisió, va ser el primer a Espanya a apostar pel cinema que s'emet per la petita pantalla i s'ha convertit, segons indiquen avui els seus organitzadors, «en una cita indispensable per als amants de la ficció».

A Àngel Casas se li reconeix la seva llarga trajectòria a la televisió, protagonista de programes emblemàtics com Àngel Casas Show, Un dia és un dia, Tal Qual, Temps era Temps o Senyores i Senyors, i compta amb dos premis Ondas, entre d'altres, mentre que Saber y ganar, presentat per l'etern Jordi Hurtado des de fa més de dues dècades a La 2 de TVE, és el programa de televisió més veterà en antena, amb més de 5.000 episodis.