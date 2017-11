TV3 ofereix consells per ser més feliç en el nou espai de psicologia «L'ofici de viure»

TV3 estrena aquesta nit, a partir de les 23.45 h L'ofici de viure, l'espai de psicologia i espiritualitat pràctica que «busca formes alternatives de pensar i també de viure, per fer front a les dificultats que suposa el dia a dia en la societat actual», segons ha informat la cadena pública en un comunicat. «Es tracta de desenvolupar l'alegria com si fos un múscul», diu Antonio Jorge Larruy, professor de meditació i director del centre Espacio Interior de Barcelona. El primer programa donarà eines pràctiques per tenir més alegria en el dia a dia.

Gaspar Hernàndez anirà a l'Empordà i entrevistarà Marta Vergés, coach nutricional, que explicarà com es pot aconseguir més alegria a través de l'alimentació. Ho exemplificarà amb la seva pròpia història, recordant quan era model i patia trastorns alimentaris. El programa també es desplaçarà a la Cerdanya per entrevistar el psicòleg Tomàs Navarro, que convida els seus pacients a experimentar l'alegria enmig de la natura a través d'un kit de rescat emocional.