L'actualitat política genera un equilibri històric en les audiències

La crisi catalana ha generat a l'octubre el més gran equilibri històric en els resultats de les principals opcions televisives a causa de l'important creixement d'audiències de televisions que han informat contínuament sobre la situació, com La Sexta, TV3, el 3/24 i 24h. Aquesta és la principal conclusió de l'informe que fa mensualment sobre audiències Sobrevent Comunicació amb dades extretes de Kantar Media, encara que en la capçalera, en l'àmbit nacional de la més seguida, segueix estant per novè mes consecutiu Telecinco, amb un 12,3 % de quota de pantalla, si bé baixa quatre dècimes respecte a setembre.

A la cadena de Mediaset España la segueixen Antena 3, amb un 11,9 %, tres dècimes més respecte a setembre; La 1, amb un 10,8 % aconsegueix la mateixa audiència; La Sexta(9 %), que puja 2,3 punts i obté el seu màxim històric, i les autonòmiques (FORTA), que amb un 8,6 % augmenten gairebé un punt (0,9). També altres cadenes que han donat compta de la situació a Catalunya han vist reflectit en els seus resultats l'interès de la ciutadania com 24h, que ha pujat set dècimes i ha arribat a l'1,8 % i el canal informatiu de Tv3, el 3/24, que amb un 3,3 % ha pujat cinc dècimes i ha obtingut també el seu rècord mensual.



TV3 torna a ser líder

En quan a les xifres exclusivament de Catalunya, TV3 ha obtingut aquest octubre una quota de pantalla del 17,5%, el millor resultat d'audiència dels darrers deu anys, concretament des del març del 2007 quan el panorama televisiu no estava tan fragmentat. Aquest registre se situa a 8,4 punts per sobre La Sexta, la segona cadena més vista del mes. De fet, la cadena pública catalana ha liderat els nivells d'audiència tots els dies del mes i ha situat 30 programes entre els 40 més vistos. Així mateix, els portals de la CCMA i del web de notícies del 324.cat han registrat un nou rècord d'audiència.

A banda, amb una quota del 18,4%, entre les 21.00 h i les 24.00 h, TV3 ha tornat a liderar un mes més la franja del prime time, amb 9,5 punts per sobre La Sexta, i també s'ha situat com a líder del day time amb un 18%, també per sobre La Sexta, amb un 9,7% de quota de pantalla.La televisió pública catalana ha situat durant l'octubre 30 programes en el rànquing dels més vistos del mes, entre els quals destaquen els Telenotícies i Polònia.