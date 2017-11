La cadena Fox prepara una nova versió de «24» amb una dona de protagonista

24, una de les sèries més reeixides de la cadena nord-americana Fox, tornarà aviat a la petita pantalla, però amb una versió radicalment diferent a l'original, així com també a la 24: Legacy, que va ser cancel·lada a principis d'aquest any. El canal té previst ressuscitar la ficció amb un canvi: la protagonista serà una dona. Després de tenir al davant Kiefer Sutherland, Jack Bauer en la ficció, durant tota 24 i Corey Hawkins en la primera temporada de la sèrie sense Bauer, ara els seus responsables han decidit canviar el gènere del personatge principal. Seguirà amb el mateix estil pel que fa a tensió, narració en temps real i, per descomptat, el compte enrere.