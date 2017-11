Jordi Évole: «Potser Maduro no està acostumat a segons quines preguntes»

«Potser Nicolás Maduro no està acostumat que li facin segons quines preguntes», així contesta a Efe el presentador del programa Salvados, Jordi Évole, a les acusacions del president veneçolà qui, després de l'entrevista realitzada per a la nova temporada, va afirmar haver-se sentit com a «Guantánamo». «No crec que fos per tant, la veritat, crec que vam tenir una conversa molt àmplia, on li vam poder preguntar tot el que volíem i on ell va poder contestar».

El presentador de Salvados (La Sexta), que estrena nova temporada aquesta nit amb el programa dedicat a la guerra a Síria, ha expressat també que, malgrat les 30 hores que els va fer esperar Maduro a Caracas, es tracta d'un mandatari «cordial i amable» tot i que amb «contradiccions en l'obra del seu govern». «I nosaltres vam intentar deixar de manifest això en el qüestionari que li vam fer», matisa Évole sobre l'episodi que es podrà veure diumenge de la setmana vinent.

Sense cap tipus de «condicionament» per part de l'entrevistat, «ni de l'oposició veneçolana ni dels més opositors», segons reconeix, a Maduro se li ha preguntat per tots els problemes que viu el país; encara que també s'ha pogut «explicar» i «explicar el que per a ell és una dictadura» i el «per què es parla tant a Espanya de Veneçuela».



Els secrets del Daesh

No obstant això, Salvados arrencarà la seva nova temporada amb la que ha estat la seva primera «experiència» en una zona de guerra: Síria, en concret a Raqqa, la capital de Daesh, i a la ciutat iraquiana de Mossul, on han intentat conèixer els «secrets» d'aquest grup terrorista. Unes zones que van visitar de la mà del corresponsal de guerra Mikel Ayestarán. «Quan viatges per primera vegada a una guerra -recorda- veus que hi ha coses tan increïbles i tan absurdes i tan miserables. És tot un despropòsit. I ens escandalitzem i ens posem les mans al cap quan atempten a les nostres ciutats, però és que allà ho fan diàriament».

En un viatge en què han dormit en un terrat, Évole reconeix que s'ha sorprès de la «capacitat d'adaptació» dels humans en recordar com han «pogut dormir entre ràfegues de trets». «Mai m'ho hauria imaginat», fa broma. Évole rememora també com es va emocionar en acomiadar-se d'un dels protagonistes d'aquest programa, Alberto, un jove madrileny a qui van conèixer per Facebook i que es trobava en Raqqa lluitant contra l'Estat Islàmic.

«El que em transmetia em feia patir molt. Em vaig emocionar molt en acomiadar-nos i saber que ell es quedava allà. Ara han alliberat Raqqa i Alberto està bé i s'ha incorporat al que ell volia fer al Kurdistan, que era fer un curs de cinema», relata Évole.