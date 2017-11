La situació límit del Sudan del Sud, arriba aquesta nit al «30 minuts» de TV3

El 30 minuts estrena aquesta nit La fam de la guerra, un reportatge sobre la situació al Sudan del Sud. Segons les Nacions Unides, uns tres milions de persones, la quarta part de la població del país, s'han vist obligades a desplaçar-se i buscar refugi en llocs inhòspits on no troben gaire res més per menjar que herbes i baies d'arbustos. La fam amenaça 20 milions de persones en aquest país i al Iemen, a Somàlia i a Nigèria, en el que es considera que és el pitjor desastre humanitari des del final de la Segona Guerra Mundial. Des del 2013, govern i oposició s'enfronten en una guerra civil de caràcter ètnic. Organitzacions humanitàries treballen contra corrent per fer front a una situació de fam extrema que condemna a mort milers de persones cada dia que passa.