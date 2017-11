El restaurant de «First Dates» estrena avui una nova imatge i nous espais

El restaurant de First Dates estrena avui la seva renovació d'imatge per oferir als comensals, i també als espectadors, una ambientació més íntima i delicada, a més de noves sales privades per incrementar les possibilitats de «match» entre les parelles que cada nit creuin les seves portes.

Les reformes inclouen una nova barra, noves tonalitats, una retocada àrea superior del restaurant, una sala interactiva més moderna i, fins i tot, un lavabo mixt. Totes les novetats estaran recollides a la nova capçalera del programa, que també s'estrenarà aquest vespre.



Continguts sorpresa

Coincidint amb l'estrena del nou restaurant, en les noves entregues no faltaran les «Second Dates», on diferents parelles que ja van tenir una primera cita al programa podran gaudir d'una segona oportunitat. També sorprendran les «Blind Dates», on els solters no coneixeran l'aspecte físic de la seva cita fins al final de la vetllada. Finalment, també visitarà el nou restaurant el primer «First baby», el primer nadó fruit de l'amor nascut a First Dates.