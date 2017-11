Samanta Villar torna a Cuatro per explicar històries atípiques amb rerefons social

Samanta Villar torna càmera en mà a Cuatro per analitzar qüestions com la maternitat, la bellesa i la cirurgia estètica, els mecanismes per superar la por i les maneres de viure la intimitat sexual. Serà a partir d'aquesta nit, a les 22.45 hores, quan la catalana aportarà, amb el nou format Samanta y... tant la seva visió personal com la del seu entorn familiar i d'amics, entre els quals hi ha rostres coneguts de la televisió com Jorge Javier Vázquez, Santiago Segura i Soraya Arnelas, que seran també protagonistes de les històries tractades en cada lliurament.

El nou format de la cadena de Mediaset España vol descobrir en cada entrega històries atípiques i sorprenents amb un marcat caràcter social, assumptes que estan experimentant importants transformacions gràcies a l'evolució de la societat i de la tecnologia.

Samanta y la maternidad serà el primer reportatge de la sèrie. En aquest episodi d'estrena, es convida a conèixer l'experiència de ser pares a través de les vivències d'un home transsexual embarassat, una mare desencantada i una parella desbordada per la imminent arribada dels seus trigèmins. D'aquesta manera, el programa vol trencar trencar amb els tòpics i convida els espectadors a conèixer diferents maneres d'entendre l'experiència de ser pares. La periodista comparteix la seva experiència amb Torito, pare recent per una gestació subrogada, i amb la cantant Soraya Arnelas, que va ser qüestionada com a mare en xarxes socials per sortir a sopar amb la seva parella poc després de tenir a la seva filla.

Segons Cuatro, en aquest nou lliurament la periodista «fa un pas més enllà respecte a anteriors programes de reportatges que ha presentat - 21 dies, Conexión Samanta i 9 meses con Samanta- ja que inclou al seu entorn més íntim i personal, amb els quals compartirà reflexions i vivències».

Així, la periodista catalana parlarà de sexe amb Jorge Javier Vázquez, de la bellesa i els seus límits amb Santiago Segura, i de la maternitat amb Soraya Arnelas, en aquest nou programa que produeix el canal amb BocaBoca.