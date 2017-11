El canal #0 de Movistar s'aproparà a l'univers de l'alimentació amb l'espai «Dame Veneno»

Sabem el que mengem? És més, ens importa? El pròxim 3 de desembre a les 22 h, el canal # 0 de Movistar +, es prepara per descobrir-ho amb Dame Veneno, el seu nou programa en què per primera vegada l'actor Chino Darín exerceix com a presentador. Amb un total de vuit entregues, aquesta producció de Movistar + en col·laboració amb Boxfish tractarà diferents temàtiques relacionades amb el món de l'alimentació.

Maria José Rodríguez, gerent de Programes de Movistar +, va afirmar ahir durant la presentació del nou format celebrada a Madrid que «hem entrat de ple en el món de l'alimentació. A part de divulgar hàbits saludables, farem que el públic participi des del plató i des de casa». Edi Walter, CEO de Boxfish, va recalcar que a Dame Veneno «trencarem els motlles habituals, parlarem d'alimentació amb rigor però sense perdre el sentit de l'humor», mentre que Ricardo Cavanna, director del programa, va assenyalar que «un equip de set guionistes i setze experts han investigat rigorosament per crear cada capítol».

Com s'aconsegueixen els sabors artificials? Quins factors ens empenyen a triar un determinat producte? Sabem el sucre que conté cada aliment? Quines tècniques es fan servir perquè consumim més? Aquestes i altres preguntes tindran resposta a cada lliurament de Dame Veneno, que serà un monogràfic sobre un tema en concret: la veritat sobre els aliments, el preu del menjar, les noves formes de producció artificial, l'obsessió per cremar calories, les noves tendències en alimentació, les tècniques per acabar amb la fam al món, l'alcohol i els seus efectes o el màrqueting utilitzat per la indústria.

Chino Darín posarà en evidència els nostres hàbits gràcies a la posada en marxa de tot tipus d'experiments i proves. «En aquest programa jo estic del costat del públic, represento el cable a terra per ajudar a digerir coses de difícil enteniment. He viscut aquest nou rol de presentador com una muntanya russa d'emoció, diversió i aprenentatge». La periodista América Valenzuela, el científic i humorista Ricardo Moure, la nutricionista Marta Vergés i l'investigador, científic i docent José Manuel Nicolás seran els col·laboradors que acompanyaran Darín al plató.