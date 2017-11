Anne Igartiburu i Ramón García tornaran a oferir les Campanades a TVE

Anne Igartiburu i Ramón García tornaran a donar les Campanades a Televisió Espanyola, cosa que han fet en cinc ocasions, en una nit clàssica en què es tornarà a recórrer a l'humor de José Mota i Eva González i Carlos Latre presentaran Feliz 2018!, una gala que comptarà amb actuacions musicals i varietats que, com és habitual, s'emetrà després de les campanades. La parella formada per Igartiburu i García es va encarregar d'acomiadar l'any per als espectadors de la cadena pública els anys 2005, 2006, 2014 i 2015, quan van ser les més vistes des de 2011, així que l'ens públic torna a recórrer a aquests dos presentadors, tal com va informar ahir la cadena en una nota.