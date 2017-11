Ricard Ustrell deixa 'Preguntes freqüents' sense presentador

El jove periodista sabadellenc Ricard Ustrell ha estat la revelació televisiva de la temporada presentant 'Preguntes freqüents', un late show de debat polític que s'ha convertit en líder de les nits de dissabte gràcies als grans resultats d'audiència.

Tot i l'èxit de públic i crítica, Ustrell ha decidit deixar el programa a finals d'aquest any ja que l'emissió televisiva li impedeix compaginar-ho amb 'El Suplement' que presenta a Catalunya Ràdio, mitjà pel qual sent vertadera vocació professional.

Segons ha avançat el diari Ara, TV3 no es planteja cancel·lar l'emissió del programa i es troba en la recerca d'un nou presentador per l'espai produït per 'El Terrat'.