TV3 vol reestrenar «A tota pantalla» el mes de gener amb un nou presentador

Pocs dies després que Núria Roca denunciés que TV3 l'ha acomiadat mitjançant un burofax, el director de la televisió pública ha explicat que el format que la valenciana presentava – A tota pantalla– podria tenir una segona vida amb un nou rostre. Segons va explicar ahir Vicent Sanchis, en una entrevista concedida al programa Enganxats de l'emissora Ràdio Despí, l'objectiu és reestrenar el programa el pròxim mes de gener, un cop Catalunya hagi superat els convulsos moments que viu des de principis del mes de setembre. No obstant això, Sanchis no va voler avançar quins noms hi ha sobre la taula per tal d'ocupar el lloc de Núria Roca al capdavant del format, centrat més en l'entreteniment que no en la informació.