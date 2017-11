«Likes» s'acomiada del canal #0 de Movistar + després de 320 emissions

El canal # 0 de Movistar + ha decidit no renovar de cara a 2018 l'espai Likes que presenta Raquel Sánchez Silva, de manera que s'acomiadarà pròximament després 320 programes emesos, 550 convidats nacionals i internacionals i la música en directe com a signe d'identitat. Likes va néixer l'1 de febrer de 2016 i «s'ha diferenciat per aportar una mirada fresca i original de l'actualitat, per comptar amb professionals de primer nivell», destaca la la plataforma en un comunicat. La decisió també comporta la sortida de Raquel Sánchez Silva de Movistar +, que no ha explicat els motius d'aquesta cancel·lació, en finalitzar així el seu contracte.