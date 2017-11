El «60 minuts» recorda les víctimes dels atemptats de París, dos anys després

Coincidint amb el segon aniversari dels atemptats de París, el 13 de novembre de 2015, el programa 60 minuts (23.05 h, Canal 33) estrena el documental No tindreu el meu odi, un retrat humà i psicològic excepcional sobre el dol, el dolor i l'esperança dels familiars de víctimes d'atemptats dirigit per Antoine Leiris i Karine Dusfour. A través de les històries «dels altres», Antoine Leiris, la dona del qual va ser una de les víctimes mortals de la sala Bataclan, tracta d'entendre els seus propis sentiments i de predir com seran l'endemà i els dies següents, les setmanes, els anys. Així, el treball combina l'optimisme i l'emoció, el desig de no retirar-se del món i un anhel per recuperar un propòsit a la vida.

Tot seguit, a les 00.05 h, el programa recupera Atacs a París, estat d'emergència, un documental centrat en la matança de Charlie Hebdo i la sagnant presa d'ostatges al supermercat jueu Hypercacher. El treball explica la història des de tres angles decisius: el president francès, François Hollande, a l'Elisi; el primer ministre, Manuel Valls, a Matignon, i el ministre de l'Interior, Bernard Cazeneuve, al comandament de les forces de seguretat i els serveis secrets.