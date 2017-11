Amazon i Warner adaptaran «El senyor dels anells» en una sèrie de televisió

El gegant de comerç electrònic Amazon i l'històric estudi cinematogràfic Warner Brothers uniran les seves forces per portar l'univers d' El senyor dels anells a la petita pantalla amb la producció d'una sèrie per a la televisió. L'anunci es produeix després que Amazon hagi aconseguit els drets televisius en àmbit mundial per a l'explotació de l'obra de l'escriptor britànic J.R.R. Tolkien, qui el 1954 va sorprendre el món amb la publicació d'aquesta imaginativa trilogia, segons ha informat la companyia en un comunicat.

L'acord assolit entre l'empresa de Seattle, Warner Bros, l'editorial Harper Collins i els hereus de l'autor obliga les parts a realitzar un producte de diverses temporades i preveu la possibilitat de futures sèries derivades, conegudes popularment com spin-off.

L'obra de Tolkien ja ha estat objecte de nombroses adaptacions cinematogràfiques, com les trilogies d' El hobbit i d' El senyor dels anells, ambdues produïdes per la mateixa Warner Bros i dirigides per Peter Jackson, o les més humil pel·lícula de dibuixos animats sobre les aventures del petit Frodo Saquet, duta a terme el 1978. « El senyor dels anells és un fenomen cultural que ha capturat la imaginació de generacions d'aficionats a través de la literatura i de la gran pantalla», ha apuntat la companyia en el mateix comunicat.



Inversió milionària

Tot i que la companyia no ha donat més detalls sobre l'acord, a principis de mes la publicació especialitzada en temes de televisió i cinema Variety apuntava que només la compra dels drets de les novel·les, sense comptar els costos de desenvolupament i producció de l'espectacle televisiu, podria situar-se entre els 200 i els 250 milions de dòlars.

Amb la producció d'aquesta sèrie, Amazon Studios, que passa per un moment molt delicat després que el seu president, Roy Price, dimitís a mitjans d'octubre després de divulgar-se que va ser acusat d'assetjament sexual, busca trobar un producte de masses que consolidi els èxits de crítica que ha tingut fins ara.