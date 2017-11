Ana Pastor convida a fer ús de la memòria col·lectiva

Ana Pastor estrena aquesta nit a La Sexta ¿Dónde estabas entonces?, una sèrie documental que no pretén «ni blanquejar ni posar en negatiu» la història d'Espanya, sinó explicar què ha passat en els últims 40 anys a través dels testimonis anònims dels seus protagonistes: els ciutadans.

«És el programa en què més vegades he hagut d'empassar saliva, respirar i emocionar-me», va reconèixer la periodista dimarts passat, durant la presentació als mitjans del nou espai, que de la mà dels «veritables protagonistes que han construït» Espanya, comptarà any a any «els bons moments i els dolents» que ha viscut el país aquest anys.

Produït per Globomedia i amb la realització i direcció de fotografia de La Caña Brothers, segons Pastor, la proposta d'aquest «meravellós» espai sorgeix d'Itziar Bernaola -periodista de l'equip de El Objetivo- i de la coincidència amb el fet que ella complirà 40 anys el proper mes de desembre.

«Un programa d'autora» que arrenca el seu viatge el 1977 amb les primeres eleccions democràtiques celebrades a Espanya després de la dictadura franquista, i que amb relats anònims plasmarà un autèntic retrat social, cultural i polític d'aquestes quatre dècades.

La primera dona que es va divorciar, la primera nena proveta, una de les dones que va viatjar a Londres per avortar, la primera alcaldessa de la democràcia o víctimes d'ETA que mai havien parlat a la televisió són alguns dels protagonistes als que aquest programa dona veu.

De moment, Pastor i el seu equip, que estan recorrent bona part de la geografia espanyola a la recerca d'aquestes històries, porten «5 o 6» programes perquè «la vida ens dona per al que ens dona i Catalunya ens permet el temps que ens permet», i cada capítol, que dura al voltant d'una hora, «porta un treball espectacular» afirma la periodista.