El disc i el llibre obren el camí solidari d'una nova edició de «La Marató» de TV3

La Marató va presentar ahir una de les seves apostes anuals, El disc de La Marató, que posarà a la venda el diumenge 3 de desembre al preu de 10 euros amb tots els diaris d'àmbit català, entre els quals Diari de Girona, per recaptar fons contra les malalties infeccioses.

Enguany, el disc solidari del programa de TV3 inclou un total de 19 cançons i aposta per una clara diversitat de gèneres interpretats per una trentena d'artistes. Onze d'aquests canten per primer cop en català. Pastora Soler, David DeMaría, Blaumut, Love of Lesbian, The Sey Sister, Buhos o India Martínez són alguns dels músics que hi participen.

Paral·lelament, ja es pot trobar a les llibreries la desena edició d' El llibre de La Marató, en què Víctor Amela, Marc Artigau i Queralt, Jenn Díaz, Martí Gironell, Helena Garcia Melero, Pilar Rahola, Gemma Ruiz, Care Santos, Sílvia Soler i Albert Villaró han cedit un relat, acompanyat per les il·lustracions d'Antònia Arrom.

La 26a edició de La Marató de TV3 es farà el diumenge 17 de desembre i estarà dedicada a un grup de malalties que causen una de cada tres morts al món i que, segons els experts, es convertiran en un greu problema de salut pública.

Àngel Lacalle, director d' El disc de La Marató i coordinador d' El llibre de La Marató, va relatar en la roda de premsa celebrada ahir a Barcelona que l'objectiu d'aquest any ha passat per fer «coses noves», amb èxits que per primera vegada s'adapten al català. Així mateix, també s'han ampliat els gèneres i s'hi inclou la lírica i, fins i tot, el reggaeton. «Volem que el mon de les emocions sigui el millor per combatre els vidus», va precisar Lacalle.

D'aquesta manera, entre les cançons que conformen l'àlbum hi ha temes d'autors catalans, com Txarango i Sau, i europeus i americans contemporanis, com Shaw Mendes, Light House Family, Family of the Year o Zucchero, que contrasten alhora amb clàssics com Jimmy Cliff, The Cure, Leo Sayer, o Giacomo Puccini amb l'ària Nessun Dorma de l'òpera Turandot. No hi falten autors i versions, com el Volare de Domenico Modugno o el Dolce Vita cantat per Ryan Paris.