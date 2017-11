Víctor Branch trepitja fort a «La Voz»

El cantant gironí Víctor Branch és un dels 24 escollits per passar a la ronda dels directes del popular concurs televisiu La Voz, que ara opta a guanyar. Divendres, Víctor es va atrevir amb Me and Mrs. Jones, un clàssic que acostuma a interpretar en els seus concerts i que va servir per seduir Malú, la seva coach en el programa.

«T'has transportat, semblava que eres en un club de jazz dels anys 40», va opinar Jesús Vázquez, presentador del talent show.

Nascut a Barcelona, Víctor Branch resideix des dels 5 anys a les comarques gironines i ha anat forjant una sòlida trajectòria musical. Format a l'Escola de Música de Torroella de Montgrí i al Conservatori de Girona, va arribar a ser cantant de l'orquestra Costa Brava. L'any passat va treure el seu primer disc.