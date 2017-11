Eva Longoria prepara una nova sèrie dramàtica centrada en la immigració

Eva Longoria treballa en un nou projecte televisiu. L'actriu produirà una nova sèrie, Lucky Boy, una ficció dramàtica centrada en la immigració. Universal TV està involucrada en el projecte, pensat per ser emès tant a les principals plataformes de streaming com a la televisió per cable. La ficció, basada en la novel·la homònima de Shanthi Sekaran, il·lustrarà el conflicte de dues dones immigrants. Soli, una jove mexicana de 18 anys indocumentada i Kavya, una índia americana que ha tingut moltes dificultats per tenir un nadó.