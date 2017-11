La cadena ABC prepara una adaptació de la sèrie espanyola «Gran Hotel»

La sèrie espanyola Gran Hotel tindrà la seva versió nord-americana a la cadena ABC i estarà produïda per l'actriu Eva Longoria, en una adaptació que tindrà com a teló de fons un hotel a Miami Beach, segons ha informat el portal especialitzat Deadline. La versió nord-americana portarà el nom de Grand Hotel i se centrarà en una família propietària d'un hotel a Miami Beach i els secrets que hi ha darrere de la façana de l'immoble. La sèrie original es va emetre a Antena 3 entre 2011 i 2013, i va arribar a tenir un 20% de quota de pantalla i estava protagonitzada originalment per Amaia Salamanca i Yon González.