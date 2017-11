El grup Godó fitxa el gironí Ramon Rovira per dirigir RAC 1 i 8TV

El president de grup Godó, Javier Godó, ha nomenat el periodista nascut a Sils Ramon Rovira com a nou director general audiovisual del grup, en substitució de Xavier de Pol, que abandonarà el grup en les pròximes setmanes per abordar nous reptes professionals. Segons informava ahir La Vanguardia, Rovira, que des de 2007 exercia de director de comunicació i relacions institucionals de Banc Sabadell, assumirà la direcció de l'emissora RAC 1, en substitució d'Eduard Pujol, que va abandonar el càrrec que ocupava des de 2012 la setmana passada per unir-se a Junts per Catalunya. Mantenir l'emissora de Godó com a líder a Catalunya i millorar els discrets resultats que la cadena de televisió registra en els últims anys, seran els principals reptes per a Rovira.