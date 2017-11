Mentides, secrets i una tragèdia queden al descobert a la sèrie «El accidente»

Un sinistre aeri sense supervivents destaparà un nus de mentides familiars. Aquest és el punt de partida d' El accidente, la sèrie que Telecinco estrena aquesta nit, en horari de màxima audiència. Es tracta d'una adaptació lliure de la ficció turca Son que compta amb un elenc encapçalat per Inma Cuesta, Quim Gutiérrez, Berta Vázquez, Alain Hernández, Jorge Bosch i Joel Bosqued, amb la col·laboració especial d'Eusebio Poncela.

Produïda en col·laboració amb Globomedia, El accidente és un drama amb marcats tints de suspens, la història d'una dona amb una vida senzilla i perfectament fonamentada en un tranquil entorn rural que, arran d'un fet fortuït, comença a descobrir que el seu passat i tot el que l'envolta s'ha teixit sobre una xarxa inacabable de secrets i mentides. A partir d'aquest moment, es veurà forçada a prendre les regnes de la situació i es cabussarà en un pla desesperat per redreçar el rumb de la seva existència, desencadenant una perillosa voràgine d'esdeveniments que l'obligaran a deixar de ser la dona corrent que era.

La sèrie arrenca amb l'accident d'un avió que cobreix el trajecte entre Madrid i la ciutat de Cracòvia, a Polònia. En aquest vol se suposa que ha embarcat José (Quim Gutiérrez), un modèlic pare i espòs al capdavant d'una petita empresa familiar. Tot just conèixer la notícia, la seva dona, Lucía (Inma Cuesta), comença a demanar informació sobre el succés i aviat sap que no hi ha hagut supervivents. No obstant això, ningú sembla saber res del seu marit, no el troben entre les víctimes, no figura a la llista de passatgers que han embarcat.

La confusió de Lucía és cada vegada més gran. No sap on és el seu marit i la desesperació agumenta a mesura que comença a descobrir detalls i a veure estranyes i incomprensibles reaccions en el seu entorn familiar, cosa que la porta a preguntar-se si realment coneixia el seu marit, si José era realment qui deia ser i l'home al costat al qual va formar una família. A partir d'aquest moment, la vida de Lucía farà un gir radical.