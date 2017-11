TV3 treballa en una nova sèrie que narrarà els problemes i el dia a dia d'una família aparentment desestructurada. Aquesta comèdia negra estarà protagonitzada per l'actriu Melanie Olivades, coneguda pel seu paper de Paz a 'Aída' i que torna a la televisió catalana després d'haver treballat a Madrid els darrers 12 anys. Olivares interpreta l'Àngela, una dona lluitadora, mare de tres fills que ha de tirar endavant la família tota sola. El primer episodi arrenca quan rep la notícia que el banc ha embargat casa seva i es veu obligada a demanar ajuda al seu pare, amb qui fa més de 20 anys que no es parla. Aquest és un treball dirigit per Ivan Mercadé i produït per Pau Freixas, guanyadors d'un Premi Ondas per 'Sé quién eres' i que segons els creadors, s'inspira en produccions com 'Moderm Family', 'Wheeds' o 'Shameless'. El rodatge, que finalitzarà el 20 de desembre, s'ha centrat en una casa ubicada a les afores de Cardedeu i altres exteriors. La previsió és que s'estreni el primer trimestre de 2018.

"'Benvinguts a la família' és una comèdia negra sobre les estructures familiars actuals que ja no són les tradicionals", així ho assegura el productor executiu d'aquest treball, Pau Freixas, que ha definit els nous models com a "petits frankensteins" on hi ha cabuda per a adopcions, fills de diferents pares o matrimonis homosexuals, entre d'altres. Freixas assegura que aquesta proposta inclou "components emocionals que fan riure" i alhora "elements d'humor negre una mica gamberro".

En aquesta mateixa línia, el director de la producció, Ivan Mercadé, explica que el resultat obtingut és "un triangle que sorgeix de prendre com a referents sèries com 'Moderm Family', 'Wheeds' i 'Shameless'".

Freixas i Mercadé, que repeteixen tàndem després de l'èxit de 'Sé quién eres', guanyadora d´un Premi Ondas, afirmen que a diferencia d'aquesta producció, a 'Benvinguts a la família' els personatges tenen "una moral blanquíssima" i no són "gens maquiavèl·lics". Així mateix afirmen que aquesta proposta és un bon antídot pel moment actual "d'estrès" social i polític: "Aquesta sèrie permet dedicar una estona a alguna cosa que parla dels vincles familiars i desconnectar del dia a dia".



Una mare coratge molt particular

Melanie Olivares, que encarna la mare d'aquesta particular família, l'Àngela, ha definit el seu personatge com una "dona lluitadora que no és rendeix per res, molt rebel i que ha fet des de sempre el que li ha semblat". En aquest sentit ha explicat que la sèrie comença amb l'embargament de la casa on havia viscut en els darrers anys amb els seus fills, degut a que el seu exmarit, titular de l'immoble, té deutes pendents. "A causa d'aquests fets es veu obligada a demanar ajuda al seu pare, amb qui no parla des de que va marxar de casa quan va quedar embarassada de la primera criatura", relata.

Olivares ha reconegut que ha trobat certa dificultat per interpretar aquest paper "ja que feia molts anys que no treballava en català" i ha dit que es tracta "d'un repte brutal". L'actriu ha explicat que un assessor lingüístic l'està ajudant per poder complir amb les exigències del personatge: "Està sent un rodatge molt dur, el més dur que recordo, perquè el personatge és complex, parla pels descosits, s'ha de fer càrrec de moltes coses i estem fent moltes hores", comenta.

Per la seva banda, la Yolanda Ramos, que interpreta la mare postissa de l'Àngela, la Victòria, ha assegurat que dona vida a un personatges "molt límit" que no té filtre a l'hora de parlar però que és capaç de fer sentir molta tendresa. "És algú molt extrem", apunta Ramos que es mostra convençuda que el públic acabarà estimant-la. Alhora insisteix que aquesta sèrie "no és plana" i que es presenta com una nova pel·lícula cada dia.



Un dia per episodi

En aquest sentit, els responsables d'aquesta producció han remarcat que la idea de 'Benvinguts a la família' és que cada episodi correspongui a un dia de la vida d'aquest peculiar conjunt de persones. "Cada episodi té el títol d'un nou problema que aquesta família ha de superar", comenta el director de la sèrie.

El repartiment també compta amb Nao Albert, Leiti Séne i Nona Cardoner – germana de l'actor Nil Cardoner que feia de Roc a 'Polseres vermelles'-, que donen vida als fills de l'Àngela; Georgina Amorós, que encarna una adolescent rebel filla de la Yolanda Ramos; o Lluís Villanueva, entre d´altres.

Aquest treball està produït per Arca Audiovisual (Grup Filmax). Consta de 13 capítols, de 50 minuts de durada, i s'emetrà el primer trimestre de 2018.