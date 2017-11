L´assassí de la catana parla en un documental sobre el triple crim 17 anys després

José Rabadán, assassí confés de la mort dels seus pares i la seva germana petita a cops de catana i cops de matxet, confessa en el documental produït per Discovery Max que, disset anys després del crim, encara no sap per què els va matar. «Jo no tenia la intenció, va ser el meu cos. L'espasa va baixar sola», assegura Rabadán en una entrevista a càmera en la qual, per primera vegada, descobreix la seva imatge, una decisió que ha pres, segons els promotors del projecte, perquè vol ajudar a demostrar públicament que la rehabilitació és possible.

Produït per Juan Ramón Gonzalo per Discovery Max, el documental Yo fui un asesino: el crimen de la catana, és la primera producció espanyola del gènere true crime. La pel·lícula, que s'emetrà dividida en dos episodis d'una hora de durada avui i demà en horari de màxima audiència al canal Dmax, aporta duríssimes imatges inèdites, rescatades de l'arxiu de la policia, a més del relat de diverses desenes de testimonis, veïns i familiars, a més d'experts, psiquiatres, periodistes i advocats que van portar el cas.