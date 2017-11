Ramon Gener torna a TV3 per oferir un viatge emocional pel món de l´art

El divulgador Ramon Gener, conegut per haver presentat el format Òpera en texans, torna aquesta nit a TV3 amb This is art, un programa que s'acosta a l'art a través de les emocions i proposa un viatge a l'interior de cadascú de nosaltres, dels sentiments i de les inquietuds. L'espai, que es podrà veure a partir de les 22.35 h a TV3, pretén principalment commoure, emocionar, però també és divulgatiu, pensat per a tots els públics. Perquè tots som capaços de desitjar, estimar, odiar, admirar, riure i plorar.

A través de la bellesa de les formes artístiques, This is art s'endinsarà en l'engranatge de la naturalesa humana. Tot artista utilitza l'art per explicar les seves emocions. I el programa farà servir les emocions per explicar diverses vessants de la història de l'art. En el decurs de 6 capítols de 50 minuts de durada cadascun, i mitjançant un llenguatge àgil i molt entretingut, es recorreran una sèrie de temes tan universals com l'èxtasi, la inspiració, la bogeria, la vanitat, la curiositat o la rebel·lia.

A partir d'aquests temes cada capítol parlarà de pintura, escultura, música, arquitectura i literatura. Ho farà amb una proposta visual agosarada, fascinant, molt atractiva, adient amb la seva essència.

I la presència de Ramon Gener no és casual. Com a comunicador, ja ha demostrat el seu tarannà professional en programes com Òpera en texans i This is opera. Ell sap transmetre com ningú la passió, el coneixement i la màgia per acompanyar l'espectador en aquest meravellós viatge a la condició humana.

El primer lliurament del programa estarà dedicat a l'èxtasi, aquell estat sublim que tot artista, religiós o laic, aspira a assolir. En la recerca de l'èxtasi a través de l'art, This is art recorrerà llocs tan fascinants com l'església de Santa Maria Assumpta, a l'illa de Torcello, on el color daurat, que representa el color de Déu, ho domina tot. O la capella de Santa Cecília de Montserrat, on Ramon Gener conversarà amb Sean Scully, un pintor nord-americà d'origen irlandès que creu que qualsevol color pot fer plorar d'emoció.