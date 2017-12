RAC1 eixampla distància respecte a Catalunya Ràdio amb nou rècord històric

La ràdio es manté com un canal amb bona salut i gran seguiment. Així ho demostra la tercera onada del 2017 de l'Estudi General de Mitjans (EGM), que revela que la penetració de la ràdio a Catalunya, de dilluns a divendres, arriba al 61,7% i té 3.895.000 oients. D'aquesta manera, Rac1 segueix sent la líder indiscutible, en haver reunit 961.000 oients, xifra històrica que suposa un augment de 163.000 oients respecte a la mateixa onada de l'any passat. Aquests resultats mantenen l'emissora privada com a líder indiscutible de Catalunya.

També ha obtingut un resultat històric Catalunya Ràdio, amb 698.000 oients, xifra que suposa un increment de 141.000 seguidors, respecte a la mateixa onada de l'any passat. No obstant això, l'emissora pública, la segona més seguida, veu com augmenta la diferència amb Rac1, passant de 241.000 oients l'any passat a 263.000.

Per programes, El món a Rac1 es manté com l'espai radiofònic més seguit a Catalunya, amb 729.000 oients diaris. El matí de Catalunya Ràdio creix però continua sent segona, amb 507.000 oients diaris.