HBO va rebutjar el projecte per adaptar a sèrie la trilogia «El senyor dels anells»

Pocs dies després que Amazon confirmés que ha donat llum verd al projecte per adaptar a sèrie la reeixida saga El senyor dels anells, s'ha sabut que el projecte va estar anteriorment en mans del gegant HBO. Segons informava ahir el portal Formula TV, la productora encarregada del projecte de ficció va oferir-lo primer a HBO. No obstant això, i segons aquesta mateixa informació, la responsable de la reeixida Joc de trons va descartar el projecte. El motiu esgrimit per la plataforma va ser que la seva filosofia passa per treballar en projectes ideats per ells mateixos.