Netflix renova la sèrie «Stranger Things» per una tercera temporada

Stranger Things s'ha convertit en un dels principals referents en la ficció de la plataforma de continguts en streaming Netflix. Després d'una segona temporada que ha tornat a obtenir una allau de crítiques positives, a més d'un notable seguiment per part de l'audiència, la plataforma nord-americana no ha dubtat ni un instant a confirmar la seva renovació de la sèrie per una tercera temporada. La notícia va ser avançada ahir pel portal nord-americà The Hollywood Reporter, tot i que encara es desconeixen els detalls que envoltaran la nova tanda d'episodis, que s'estrenarien probablement al voltant de la nit de Halloween, com ja ha succeït aquest any amb la segona temporada.