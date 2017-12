La CBS adaptarà als Estats Units la sèrie d´Antena 3 «Cuéntame un cuento»

La cadena nord-americana CBS ja treballa en la producció de Tell me a story, una adaptació de la sèrie d'Antena 3 Cuéntame un cuento. Segons informa el portal Deadline, la versió serà emesa en la plataforma en línia CBS All Access i comptarà amb el guió i la producció de Kevin Williamson. D'aquesta manera, el creador de Dawson crece i guionista de pel·lícules com Scream es posarà al capdavant d'aquesta adaptació de la sèrie que la cadena d'Atresmedia va emetre ara fa tres anys, i que adapta en clau moderna alguns dels contes més populars.