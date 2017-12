Els interessos a Espanya de les grans fortunes àrabs, a «Fuera de cobertura»

En els últims anys, Espanya s'ha convertit en destí predilecte per a les inversions de les grans fortunes àrabs. Més enllà de les mansions de Marbella, les noves generacions de xeics, prínceps i multimilionaris àrabs han estès les seves adquisicions per tot Espanya i en diversos sectors: l'energètic, el turisme de luxe, habitatges exclusius, clubs de futbol i, l'última moda, grans finques extremenyes on conrear fruites i verdures i criar xais. Alejandra Andrade acomiada aquesta nit la segona temporada de Fuera de cobertura (22.45 h, Cuatro) destapant aquesta realitat.