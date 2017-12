El gironí Xevi Serinyà participa avui a First Dates

En Xevi Serinyà, també conegut com en Xevi de l'Stein, és un dels personatges més populars de la ciutat de Girona, sobretot des que fa uns mesos va saltar des del Pont de Pedra per sòcorrer un home que s'havia llançat al buit, acció que va fer que li concedissin la Creu al Mèrit Professional de la Policia de Girona.

Des d'aquesta nit, en Xevi, de 51 anys, pot fer un pas més en la seva popularitat. Participa a 'First Dates', el programa de Cuatro que busca apararellar els solters que han passat els càstings. Del popular programa està presentat per Carlos Sobera, que exerceix de maitre d'un restaurant on tenen lloc les cites.

En Xevi no serà el primer gironí que passa per First Dates. Alguns d'ells hi han deixat alguns moments de vergonya aliena, com Yanira, que va fer el ridicul en no saber on era Bilbao (la ciutat de la seva cita). També hi va passar, Daniel, un arbucienc molt mandrós, que va marxar del programa sense seduir la seva parella de sopar.