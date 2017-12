El grup Atresmedia crea una nova divisió centrada en la producció de ficció

Atresmedia Studios és la nova companyia del grup Atresmedia que neix per dissenyar, crear i produir contingut de ficció per a les principals plataformes nacionals i internacionals de distribució i exhibició, i compta en la seva direcció amb Ignacio Corrales, Sonia Martínez i Nacho Manubens. El grup empresarial, «líder en l'exportació de contingut televisiu, perquè les seves sèries originals ja s'han emès en més de 120 països», recorda en una nota el grup vinculat a Planeta, fa un pas més amb la posada en marxa de Atresmedia Studios, «una pas natural» en la seva aposta per fer de la creació del contingut sigui «el centre» del seu negoci.

Segons s'afegeix en la nota de premsa, la nova companyia també té com a objectiu «comercialitzar i rendibilitzar les marques del catàleg de continguts originals d'Atresmedia» i compta amb Ignacio Corrales com a director general, mentre que Sonia Martínez compaginarà el seu lloc com a directora de ficció del grup amb la direcció editorial d'aquesta nova companyia, a la qual Nacho Manubens s'incorpora com a director de Continguts.