L´emotiu pas del gironí Xevi Serinyà per First Dates

En Xevi Serinyà, també conegut com en Xevi de l'Stein, és un dels personatges més populars de la ciutat de Girona, sobretot des que fa uns mesos va saltar des del Pont de Pedra per socòrrer un home que s'havia llançat al buit, acció que va fer que li concedissin la Creu al Mèrit Professional de la Policia de Girona.



Dimarts al vespre, en Xevi, de 51 anys, va participar a 'First Dates', el programa de Cuatro presentat per Carlos Sobera que busca apararellar els solters que passen per un restaurant on se celebren les cites. En Xevi no va tenir sort: li van proposar una cita amb una persona molt diferent, que va rebutjar una segona trobada perquè "som incompatibles". De fet, en l'únic que van coincidir plenament, va ser en la seva afició per l'Orquestra DiVersiones.





Això sí, el pas pel programa televisiu va permetre descobrir el Xevi més emotiu, quan va explicar la mort dels seus pares quan ell tenia divuit anys en un accident de trànsit en el que només ell va sobreviure.També vam veure el Xevi més detallista (va regalar una rosa feta a mà a la seva cita, la Lourdes), amable i carinyós. Va assegurar que el primer que mira en una noia són "les mans i els ulls" i va revelar, que només ha tingut una relació amorosa a la vida, i que no va tirar endavant per la diferència d'edat i per l'oposició del pare d'ella.En Xevi. Alguns d'ells hi han deixat alguns moments de vergonya aliena, com Yanira , que va fer el ridicul en no saber on era Bilbao (la ciutat de la seva cita). També hi va passar, Daniel , un arbucienc molt mandrós, que va marxar del programa sense seduir la seva parella de sopar.