El representant d´Espanya a Eurovisió 2018 sortirà d´«Operación Triunfo»

El representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió 2018 serà elegit entre els concursants del programa de televisió Operación Triunfo, segons va anunciar dilluns a la nit el presentador del talent show, Roberto Leal. Igualment, l'ens públic RTVE va indicar ahir a través de la seva pàgina web d'internet que de nou s'ha buscat «la millor fórmula» per acudir a Eurovisió 2018, «amb una proposta d'èxit que genera il·lusió entre els espectadors i seguidors del Festival» i que a més, va assenyalar, compta amb el suport de nombrosos «eurofans».

RTVE recorda que aquesta fórmula per escollir el representant d'Espanya ja es va provar «amb èxit en les edicions del Festival corresponents als anys 2002, 2003 i 2004», en què van ser elegits Rosa, Beth i Ramón, tots ells procedents d'OT, per concursar en el certamen televisiu, aconseguint la setena, vuitena, i novena plaça, respectivament. L'actuació de Rosa -guanyadora de la primera edició de OT- a Eurovisió 2002 va ser seguida per prop de 13 milions d'espectadors, amb una quota de pantalla que va superar el 80% la nit de la final.