Nuria Roca: «Singles XD» és un repte i això em posa les piles

Nuria Roca torna set anys després a Mediaset, on «més a gust» s'ha sentit fent televisió, amb un format de dating show per a ella inèdit, de manera que Singles XD suposa «un repte» que li «posa les piles».

Arrenca el 12 de desembre a Cuatro i s'emetrà de dilluns a divendres a les 15.45 hores, una franja «molt complicada, en la qual ja hi ha programes absolutament consolidats» –com Zapeando, al que no va poder vèncer Dani&Flo, ara substituït per Singles XD– amb Roca i cinc millenials en cerca «de parella, una aventura o amistat» i «demanant permís per fer-nos un espai», cosa que sap que «no serà fàcil», reconeix la presentadora en una entrevista.

Juga al seu favor, assegura la presentadora, que és «un bon format, molt màgic», original de Mediaset, amb «molts ingredients que el fan especial: s'emetrà diàriament, en directe i parla d'emocions; volem divertir-nos». En un plató que simula un pis de solter es reuneixen Ángel Rubio (24 anys), «el gendre que tota mare voldria tenir» i apassionat per la música; Shara Tamarit, una soltera «boja i rara» de 22 anys; Kevin Van Krimpen, un «faldiller amb èxit entre les noies» de 23; Ana Miranda, una actriu i model «molt completa» als seus 24 anys; i Francesco Carrión, un «ciutadà del món amb passat futboler», el més veterà, amb 28.

A aquesta «casa» aniran arribant visites que volen conèixer un dels «singles», que decidiran si tenen o no una cita i eleven la categoria del seu admirador a la de «conqueridor», dels quals poden acumular-ne un màxim de dos i la resta seran acomiadats.

En aquest joc de conquestes l'espectador serà «un confident més, donarà consells a través de les xarxes socials o de l'aplicació del programa i fins i tot podrà sol·licitar una cita», detalla Roca, el paper de la qual serà el de «repartir joc amb ells, formar part de les seves confidències i fer de connexió entre el públic i els singles».

Amb Singles XD, Roca fa un parèntesi en la seva «meravellosa» etapa en la ràdio, on ha passat quatre anys amb un matinal a Melodia FM, perquè el seu nou programa requereix «un compromís absolut», i torna a la televisió, la qual cosa li venia de gust «molt» després de la seva experiència a Fantastic Duo a La 1 i la seva brevíssima i decebedora experiència per Tv3. «Em venia molt de gust fer tele», insisteix.