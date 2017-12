«Netflix és un 50% anàlisi de dades i un 50% creativitat»

Un 50% d'anàlisi de dades sobre els gustos dels usuaris i un 50% de creativitat són les claus de l'èxit de les sèries de Netflix, segons explica en una entrevista Greg Peters, un dels vuit màxims directius de la plataforma audiovisual per internet.

«Les dades no reemplacen la creativitat, és al 50 %. L'anàlisi de dades ens diu quin tipus d'espectacle ens ajuda a omplir un buit a la nostra programació, però no pots fer res sense una visió creativa», assenyala Peters, que aquesta setmana ha participat a Berlín en unes jornades sobre el futur de l'entreteniment.

Amb més de 109 milions d'usuaris en 190 països, Netflix ostenta el lideratge mundial de l' streaming audiovisual de pagament. Aquest any la companyia ha invertit 6.000 milions de dòlars en contingut i ha posat a la disposició de l'usuari 400 noves sèries, pel·lícules i programes originals.

Preguntat per si creu que Netflix ha tocat sostre, Peters respon que encara hi ha molt marge de creixement, i que si es mira els Estats Units, que és el mercat més penetrat, la penetració és del 60% i «seguim creixent cada any». «Per tant, sí, creiem que hi ha un important marge de creixement, no sabem quant però ho esbrinarem».

La competència és cada vegada més forta i els operadors de telecomunicacions estan entrant al mercat de la producció de continguts, però per a Peters aquest mercat de l'auditovisual «no és excloent, com diguem el de la telefonia, on si ets client d'una companyia, gairebé amb seguretat no ho ets d'una altra». Per tant, creu que els consumidors poden subscriure's a múltiples canals, «i de fet és el que està passant», assegura.

La saturació de l'usuari no preocupa el directiu, ja que, diu, «fins ara el que hem vist és que, a mesura que incorporem continguts, la gent passa més temps a Netflix. El model de consum està canviant».