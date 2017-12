Pugen «Al cotxe» Bonaventura Clotet, Rafel Vives i el Mag Lari

El doctor Bonaventura Clotet, el presentador Rafel Vives, l'actor Jordi Sánchez, la periodista Helena G. Melero i el Mag Lari passaran pel cotxe d'Eloi Vila aquest vespre (19.40 h) a TV3. El conductor del programa, els ha convidat a pujar al cotxe i a parlar d'ells mateixos d'una manera informal i espontània que permetrà conèixer-los des d'un nou punt de vista.

El Dr. Bonaventura Clotet, sempre carregat d'anècdotes, assegura que una japonesa de 117 anys deia que «la vida se m'ha fet curta». I és cert, «si fas el que t'agrada, la vida es fa curta, comenta aquest referent mèdic mundial en la recerca de la sida, que participarà a La Marató d'aquest any, dedicada a les malalties infeccioses.

El doctor parla de lluita contra la sida, de la dedicació a la feina i dels sacrificis que comporta. També explica l'afició que té a l'esport, l'orgull que sent pels seus fills, els actors Marc i Aina, i la passió per la primera neta.

Per la seva part, Rafel Vives, que de petit es posava rere el sofà perquè no el veiés la família i ballava com Fred Astaire, és el presentador del programa Ja t'ho faràs! a TV3. El presentador parla de la seva formació d'actor, de la seva etapa a La Fura dels Baus, de com va dedicar-se a l'attrezzo i dels seus tres fills nascuts a Etiòpia.

Jordi Sánchez, un actor que triomfa a Madrid des de fa deu anys, pujarà Al cotxe amb l'Eloi i explicarà què comporta viure entre Madrid i Barcelona, com concilia feina i família, per què va estudiar infermeria i com es va convertir en actor.

Helena G. Melero, que de petita estava enamorada del Lluís Llach, revelarà com van els preparatius de La Marató, i parlarà de la música que li agrada, de què suposa tenir tres fills adolescents i del moment més dur de la seva vida.

Finalment, el Mag Lari, que està a punt d'estrenar l'espectacle 25 il·lusions, pujarà al cotxe per explicar com, tot i que va estudiar filologia, es va acabar imposant la seva vocació infantil. Diu que és un fan «obsessiu» de Michael Jackson, i que no té gaire sentit de l'humor.