Desembre d´estrenes internacionals a Movistar Series

Els servidors de pagament Movistar Series i Movistar Series Xtra estrenaran durant aquest desembre fins a 4 noves sèries. Born to kill i Broken, són produccions britàniques de la BBC i, Ride upon the Storm i Bajo la superfície són produccions daneses.

Les britàniques

Els dos nous títols completen l'oferta britànica disponible a la plataforma.

Born to kill és una sèrie de quatre episodis. Els dos primers capítols es van estrenar dissabte 9 i finalitzarà el proper dia 16. El seu protagonista, Sam, interpretat per Jack Rowan, és un adolescent de 16 anys que, sota una aparença de normalitat, amaga un psicòpata en potència amb un inesperat i fred impuls per matar. Pensaments retorçats, atacs d'ira i un inquietant interès envers la mort. A mesura que van sortint a la llum els secrets, la família i els amics descobriran la verdadera cara d'en Sam.

Broken s'estrenarà el proper 18 de desembre. Michael Kerrigan, interpretar per Sean Bean, és un capellà catòlic d'una petita comunitat al nord d'Anglaterra amb un passat fosc. Mentre tracta els seus propis fantasmes s'esforçarà per ser conseller i confident d'uns pocs feligresos que, com ell, s'esforcen per reconciliar les seves creences amb els desafiaments de la vida diària. Amb cada història, la sèrie tracta temes rellevants com la marginalitat social, l'homofòbia, les addiccions o el racisme.



Les daneses

Les dues produccions daneses tenen darrere el creador de l'aclamada Borgen, Adam Price.

Ride upon the storm, que s'estrena el proper dia 13, compta també com a protagonista amb Lars Mikkelsen, conegut pel seu paper com a Victor Petrov a House of Cards o com a Charles Augustus Magnussen a Sherlock. Mikkelsen és Johannes, un pastor i ministre de l'Església de Dinamarca, que a vegades s'abandona a la beguda i les dones. La sèrie tracta la vida de la seva família que, com Johannes, exploren el camí entre el bé i el mal.

Bajo la superfície, producció de Price amb Soren Sveistrup, creador de The Killing, s'estrena aquesta nit a les 22.20h. La sèrie tracta sobre 15 ciutadans que són segrestats i retinguts en un tren de la xarxa de metro de Copenhaguen. Davant la falta de resposta del govern, els terroristes opten per mediatitzar el segrest i les conseqüències polítiques no tarden en arribar. Un intens thriller policíac que amaga un crític relat polític i social.