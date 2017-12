«Sense ficció» segueix aquesta nit el rastre de «L´impostor»

El programa Sense ficció (22.25 h, TV3) estrena la pel·lícula documental L'impostor, dirigida per Bart Layton. Es tracta d'un apassionant thriller aclamat per la crítica i premiat a diversos festivals internacionals. Una film documental del productor guanyador de l'Oscar per Man on Wire i Searching for Sugar Man.

El 13 de juny de 1994, Nicholas Barclay va passar la tarda jugant a bàsquet amb els amics. Va trucar a casa perquè l'anessin a buscar, però el germà, que va agafar la trucada, li va dir que tornés caminant, perquè la mare dormia. Aquella va ser l'última vegada que la família va saber alguna cosa d'ell. Tenia 13 anys i devia estar a uns tres quilòmetres de casa seva, a Texas (Estats Units). Va desaparèixer sense deixar cap rastre.

Tres anys i mig després de la desaparició, la família va rebre la notícia que havien trobat el nen a Espanya, a Linares, i que havia aconseguit fugir d'un calvari de segrests, tortures i violacions contínues. La família estava molt il·lusionada de recuperar-lo, però les circumstàncies es van tornar encara més estranyes quan el van portar a casa. Com és que el fill ros d'ulls blaus havia tornat amb els cabells, la pell i els ulls més foscos? Com era possible que hagués canviat tant la seva personalitat i el seu accent? Per què la família no semblava que s'adonessin d'aquestes diferències? L'impostor indaga en la realitat de la família i en la verdadera identitat del jove. Què va passar en realitat?