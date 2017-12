Els vuit nous episodis de la sèrie «The Walking Dead» arribaran el 25 de febrer

El passat diumenge va concloure la primera part de la vuitena temporada de la sèrie The Walking Dead, que va deixar a l'aire un munt de trames obertes i moltes preguntes sense resposta. No obstant això, els seguidors de la ficció sobre morts vivents no hauran d'esperar gaire per poder resoldre molts d'aquests dubtes. La cadena Fox ja ha comunicat quan s'estrenarà la segona part. La data programada per al retorn de la sèrie és el diumenge 25 de febrer de 2018. La segona part comptarà amb vuit episodis, els que completaran el total de 16 d'aquesta temporada.