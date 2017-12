Un gos que parla i un detectiu protagonitzen la comèdia familiar de La 1

Max, un gos que parla amb la destresa d'un investigador, i Alberto (Salva Reina), un jove aspirant a detectiu privat, protagonitzen Sabuesos, una nova comèdia familiar que La 1 emetrà pròximament i que ahir es va presentar al Festival MiM Series. Produïda per RTVE en col·laboració amb Plano a Plano i creada per César Benítez, Roberto Serrano i David Cotarelo, ha estat definida com «una comèdia agradable i familiar» amb la qual la cadena pública vol «congregar la família davant la televisió» per el director de Cinema i Ficció de TVE, Fernando López Puig.

El protagonista humà és Salva Reina, que encarna Alberto, un jove que ha somiat des de petit ser el pròxim Sherlock Holmes, però pel camí s'ha quedat en guàrdia de seguretat d'un centre comercial perquè ha suspès diverses vegades l'examen per obtenir la llicència de detectiu. Tot canvia després de conèixer a Max, el gos de la seva cunyada Marta (María Esteve), un Jack Russel amb la capacitat de parlar i dots detectivesques gràcies a uns experiments genètics, amb què resol tot tipus de casos.