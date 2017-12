La segona temporada de «The Good Fight» arribarà el mes de març a Movistar

La plataforma Movistar + estrenarà el pròxim mes de març l´esperada segona temporada de The Good Fight, el reeixit spin-off de The Good Wife, l'aclamada sèrie de Robert i Michelle King. La nova tanda constarà de 13 episodis i estaran disponibles sota demanda cada setmana segons emissió.

La segona temporada arrenca amb una creixent onada d'assassinats a Chicago. Enmig d'aquest clima d'inseguretat, Diane, Lucca, Maia i la resta de l´empresa se senten amenaçats després que el client d'un altre bufet assassini al seu advocat per cobrar honoraris de més. Els socis de Boseman, Reddick & Kolstad comencen per aquest motiu a sospitar dels seus propis clients davant la possibilitat que passi el mateix.

Mentrestant, en el personal, Diane bregarà amb l'arribada d'una nova sòcia a l´empresa, Liz Reddick-Lawrence -personatge a qui dona vida Audra McDonald-, Maia s'obliga a fer-se més fort a mesura que l'escàndol dels seus pares s'agreuja per a ella després de les últimes decisions del seu pare, i Lucca es torna a veure afectada per la seva relació amb Colin.