La igualtat de gènere, a través de l'educació, arriba avui a Movistar

Una escola lliure d'estereotips. Un experiment social amb escolars de 7 anys dut a terme en un col·legi de Regne Unit. Ni superhéroes ni princesas, el documental dividit en dos lliuraments que Movistar estrena avui a les 19.30 h, posa a prova el poder de l'educació en favor d'una societat igualitària.

Eduquem de forma diferent nens i nenes? És una educació lliure de prejudicis de gènere la clau per assolir la igualtat entre homes i dones? Aquest original documental intenta respondre a aquestes preguntes mitjançant un experiment social amb escolars de 7 anys dut a terme en un col·legi de Regne Unit.

A través de la creació d'una escola on els continguts i la pedagogia estan lliures d'estereotips, Ni superhéroes ni princesas ofereix commovedores històries de nens i adults que seran reptats a realitzar grans canvis en la seva forma de pensar i actuar. Professors i pares s'involucren en el projecte per posar a prova alguns convencionalismes de la seva utilització del llenguatge, el desenvolupament d'habilitats, la roba o el repartiment de tasques a la llar.

El primer episodi (19.30 h) proposa una reflexió sobre l'ús del llenguatge, l'expressió de sentiments i l'autoestima dels nens i nenes. El doctor Javid Abelmoneim inicia l'experiment sociològic preguntant a alumnes sobre les diferències entre nens i nenes. Qui dels dos és més fort? Qui és més intel·ligent? Qui té millors treballs? Les respostes dels alumnes el portaran a investigar les influències socials que modelen les capacitats dels nens segons el seu gènere. Per a això, crearà un programa d'un mes en què aplicarà una sèrie d'exercicis amb la participació dels alumnes, els seus professors i els seus pares.

En el segon episodi (20.20 h), Javid continua amb el seu treball a l'escola, però aquest cop involucra també els pares, models a seguir dels petits. Les conseqüències de parlar de joguines per a nenes i per a nens, així com d'assignar colors (rosa i blau) per gènere seran alguns dels temes tractats.

L'expert també proposa una profunda reflexió sobre els diferents missatges que reben nens i nenes, del repartiment de les tasques a la llar i de com determinades activitats d'oci, com el futbol, s'associen generalment amb el gènere masculí.