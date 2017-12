«Britannia» i «Mosaic» arribaran a HBO a principis de 2018

Creadors com Steven Soderbergh, Danny Boyle o Jane Campion i actors com Sharon Stone, Nicole Kidman, J.K. Simmons o Hilary Swank participen en la llista de títols que la plataforma HBO estrenarà a Espanya en el primer trimestre de 2018, amb sèries com Britannia, el thriller Counetrpart o el drama Mosaic.

Britannia és una sèrie històrica coproduïda per Sky i Amazon sobre l'assalt de l'Imperi Romà al regne mític dels celtes. HBO Espanya estrenarà la primera temporada completa el 19 de gener. Amb guió de Jez Butterworth, l'elenc inclou Kelly Reilly ( True Detective) com la temerària princesa celta Kerra, i David Morrissey ( The Walking Dead) com el general Aulus, cap de l'exèrcit romà invasor.

El 22 de gener s'estrenarà Counterpart, un thriller de ciència ficció que protagonitzen el guanyador de l'Oscar J.K. Simmons ( Whiplash) i Olivia Williams i que planteja reflexions sobre l'amor, la identitat i el destí. Ambientada a Berlín, la sèrie transcorre en una realitat amb dues dimensions i en cadascuna d'elles els seus personatges tenen diferents identitats.

El 23 de gener estarà disponible la minisèrie Mosaic, una història de «passió, intriga i enganys» dirigida per Steven Soderbergh i protagonitzada per Sharon Stone que gira al voltant de la desaparició d'una autora de llibres infantils.

Jim Sturgess i la model Agyness Deyn són les cares visibles de Hard Sun, un drama policíac apocalíptic ambientat a Londres, del creador de Luther, Neil Cross, que s'inspira en la cançó 5 years de David Bowie i que també s'estrena al gener.

Al febrer serà el torn de Here and now, un drama familiar d'Alan Ball protagonitzat per Tim Robbins i Holly Hunter i produït per HBO. La trama de la sèrie gira al voltant de les complicacions de tenir una família multiracial, amb tres fills adoptats i una de biològica.

Per al primer trimestre, però encara sense data concreta, s'ha anunciat Trust, una sèrie de Danny Boyle amb Donald Sutherland i Hillary Swank, inspirada en la història real de John Paul Getty III, hereu d'una rica família segrestat el 1973 a Roma per la màfia.

També el març arribarà The Crossing, una sèrie produïda per ABC sobre un grup de refugiats que arriba a través de la mar a un petit poble nord-americà a la recerca d'asil, amb la particularitat que la guerra de la qual fugen té lloc en el futur.